Комісар Ради Європи закликала країни солідарно приймати мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович висловила стурбованість через зростаючу кількість випадків порушень прав людини щодо біженців, і закликала країни держави-члени солідарно приймати мігрантів і не висилати їх примусово через кордони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
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“Настав час, щоб європейські уряди припинили будь-які законодавчі або політичні ініціативи, які спричинили б за собою спробу стандартизувати примусове повернення”, — заявила Міятович.
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Повідомляється, що заява була зроблена у зв’язку з тим, що в останні місяці у деяких державах-членах Європейського Союзу були зафіксовані випадки депортації мігрантів, особливо у Литві, Хорватії та Греції. Крім того, парламент Польщі схвалив в середині жовтня поправку, яка легалізує практику примусового повернення на кордонах.
“Порушення прав людини щодо осіб, які шукають притулку на державних кордонах почастішали загрозливими темпами, особливо відмови у доступі до притулку і повернення без індивідуальних гарантій”, — заявила комісар.
Міятович також нагадала державам ЄС про їхній обов’язок “солідарності у прийомі біженців”, підкресливши, що відсутність взаємної підтримки “створює потужний стимул для країн першого прибуття відтісняти мігрантів”.
Додамо
Раніше Міятович заявила, що всі країни-члени Ради Європи зобов’язані повністю дотримуватися прав біженців, мігрантів та шукачів притулку — навіть якщо інша держава прямо спонукає мігрантів перетинати кордон.
ЗМІ писали, що країни, які входять в Євросоюз, за час пандемії протизаконним способом перешкодили проникненню в Європу щонайменше 40 тис. біженців, що призвело до загибелі більше 2 тис. осіб.