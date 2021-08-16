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У Раді Європи закликали Латвію дотримуватися прав мігрантів з Білорусі

У Раді Європи закликали Латвію дотримуватися прав мігрантів з Білорусі

Київ • УНН

 • 17888 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Усі країни-члени Ради Європи зобов'язані повністю дотримуватися прав біженців, мігрантів та шукачів притулку - навіть якщо інша держава прямо спонукає мігрантів перетинати кордон. Про це в коментарі LSM.lv заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, передає УНН.

Цитата:

“Критично важливо, щоб держави-члени Ради Європи, зіткнувшись з проблемами через раптове прибуття біженців, шукачів притулку та мігрантів, — незалежно від їх походження — повністю виконували свої зобов’язання за Європейською конвенцією про права людини, а також Конвенції про біженців і інших міжнародних документів, якими вони пов’язані”, - заявила Міятович.

Деталі

За словами комісара РЄ, у нинішній “вкрай політизованій” ситуації з міграцією особливо важливо, щоб держави Європи реагували рішуче і принципово, гарантуючи, що права людини, які прибувають, не стають другорядними щодо геополітичних міркувань.

“Це також стосується будь-яких спроб держав, які викликають жаль, незалежно від того, є вони членами Ради Європи чи ні (Білорусь не є — ред.), активно спонукати вразливих людей перетинати кордони, знаючи, що це залишає (цих людей - ред.) в надзвичайній гуманітарній ситуації з точки зору прав людини, і створює значний тягар для приймаючих держав”, - підсумувала Міятович.

Контекст

Латвія з 11 серпня ввела режим надзвичайної ситуації на територіях біля білоруського кордону.

За попередній тиждень латвійські прикордонники зупинили 295 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон з білоруського боку, з них 77 осіб тільки в один день — 10 серпня.

У сусідній з Латвією Литві режим НС діє з кінця липня. Там при спробі нелегально перетнути кордон в січні-липні було затримано більше ніж 3000 осіб.

Литва звинуватила владу Білорусі в тому, що вони не перешкоджають нелегальному перетину кордону. Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити “кожен метр кордону” з півдня і заходу.

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