Командиры сс рф позволяют казни пленных: в Институте изучения войны отреагировали на очередное военное преступление оккупантов
Киев • УНН
Российские войска казнили пятерых украинских военнопленных в районе Благодатного. ISW заявляет, что российские командиры поощряют или позволяют такие военные преступления.
российские командиры либо поощряют своих подчиненных, либо позволяют им участвовать в казнях военнопленных, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
Детали
В отчете ISW указывается, что на геолокационных кадрах, опубликованных 22 декабря, видно, как российские войска казнят пятерых украинских военнопленных в районе границы Донецко-Запорожской области в Благодатном (к югу от Великой Новоселки). Согласно заключению Института изучения войны, ВС РФ в последнее время казнили больше украинских военнопленных (пленных) на поле боя.
Согласно заключению организации, российские командиры либо самодовольны, либо потакают своим подчиненным в участии в казнях военнопленных, что является явным нарушением международного права. Соответствующие действия являются нарушением международного права, подчеркивает ISW.
Напомним,
УНН передавал, что на Времовском направлении в Волновахском районе, во время артиллерийского обстрела четверо украинских защитников были вынуждены укрыться в частном доме. После окружения российскими военными они вышли из здания и попали в плен. Отмечается, что двух военнопленных оставили лежать на земле, а других двух вывели на дорогу. Впоследствии всех четырех украинских военных цинично расстреляли.
Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных22 дек. 2024, 10:55 • 21966 просмотров