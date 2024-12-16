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Команда Трампа активизирует усилия по поиску поддержки демократов для его кандидатов на должности - СМИ

Команда Трампа активизирует усилия по поиску поддержки демократов для его кандидатов на должности - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1524 просмотра

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Команда Трампа пытается заручиться двухпартийной поддержкой для утверждения кандидатов в будущую администрацию. Первым шагом станет встреча Скотта Тернера с сенатором-демократом Элизабет Уоррен.

Советники избранного президента США Дональда Трампа надеются получить двухпартийную поддержку по крайней мере для некоторых из его менее спорных кандидатов на должности в будущей администрации - начиная с этой недели со Скотта Тернера, избранного Трампом на должность министра жилищного строительства и городского развития, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как указано, на этой неделе они связываются с некоторыми ключевыми демократами, чтобы договориться о встречах с Тернером для обсуждения жилищных и других вопросов, по которым они могли бы найти общий язык.

Тернер планирует встретиться с сенатором-демократом Элизабет Уоррен, новым высокопоставленным членом банковского комитета Сената, а также со всеми республиканцами в комитете, начиная с сенатора-республиканца Тима Скотта, сообщил Axios человек, знакомый с планом утверждения Тернера.

Встреча Тернера с Уоррен будет одной из немногих, которая произошла между демократом Сената и кандидатом в кабинет Трампа. Сенатор-демократ Джон Феттерман на прошлой неделе "растопил лед", пообщавшись с двумя кандидатами Трампа, указывает издание.

Кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет, кандидат на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший и кандидат на должность директора Национальной разведки Тулси Габбард входят в число тех, кто находится под особенно пристальным вниманием со стороны демократов Сената. Другие, включая Тернера, вряд ли столкнутся со многими препятствиями, замечает издание.

Трамп поддержал Хегсета на пост главы Пентагона после публикаций СМИ6 дек. 2024, 20:10 • 23410 просмотров

Указано, что Уоррен, сенатор-демократ Энди Ким и Феттерман - одни из немногих демократов, которые выразили готовность встретиться с некоторыми кандидатами Трампа и, возможно, поддержать их.

Сенатор-демократ Тэмми Болдуин заявила, что поддержит выдвижение Шона Даффи на должность министра транспорта после встречи с ним на прошлой неделе, а Феттерман заявил, что поддержит представителя Палаты представителей от республиканцев Элис Стефаник на должность посла в ООН.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, избранный Трампом на должность госсекретаря, и республиканец из Палаты представителей Лори Чавес-Деремер, кандидат на должность министра труда, получили похвалу от критиков Трампа и, вероятнее всего, также получат голоса демократов, пишет издание.

Дополнение

"Растущее внимание к получению хотя бы некоторой поддержки демократов подчеркивает, насколько по-разному воспринимается нынешняя группа кандидатов Трампа", по сравнению кандидатами при его первом сроке, указывает издание.

В 2017 году 36 из 52 республиканцев палаты поддержали каждого кандидата в кабинет Трампа, согласно данным, собранным New York Times. Кандидатура Дэвида Шулкина, предложенная Трампом на должность главы Администрации ветеранов, была утверждена с результатом 100-0.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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