Команда Трампа активизирует усилия по поиску поддержки демократов для его кандидатов на должности - СМИ

Советники избранного президента США Дональда Трампа надеются получить двухпартийную поддержку по крайней мере для некоторых из его менее спорных кандидатов на должности в будущей администрации - начиная с этой недели со Скотта Тернера, избранного Трампом на должность министра жилищного строительства и городского развития, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как указано, на этой неделе они связываются с некоторыми ключевыми демократами, чтобы договориться о встречах с Тернером для обсуждения жилищных и других вопросов, по которым они могли бы найти общий язык.

Тернер планирует встретиться с сенатором-демократом Элизабет Уоррен, новым высокопоставленным членом банковского комитета Сената, а также со всеми республиканцами в комитете, начиная с сенатора-республиканца Тима Скотта, сообщил Axios человек, знакомый с планом утверждения Тернера.

Встреча Тернера с Уоррен будет одной из немногих, которая произошла между демократом Сената и кандидатом в кабинет Трампа. Сенатор-демократ Джон Феттерман на прошлой неделе "растопил лед", пообщавшись с двумя кандидатами Трампа, указывает издание.

Кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет, кандидат на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший и кандидат на должность директора Национальной разведки Тулси Габбард входят в число тех, кто находится под особенно пристальным вниманием со стороны демократов Сената. Другие, включая Тернера, вряд ли столкнутся со многими препятствиями, замечает издание.



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Указано, что Уоррен, сенатор-демократ Энди Ким и Феттерман - одни из немногих демократов, которые выразили готовность встретиться с некоторыми кандидатами Трампа и, возможно, поддержать их.

Сенатор-демократ Тэмми Болдуин заявила, что поддержит выдвижение Шона Даффи на должность министра транспорта после встречи с ним на прошлой неделе, а Феттерман заявил, что поддержит представителя Палаты представителей от республиканцев Элис Стефаник на должность посла в ООН.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, избранный Трампом на должность госсекретаря, и республиканец из Палаты представителей Лори Чавес-Деремер, кандидат на должность министра труда, получили похвалу от критиков Трампа и, вероятнее всего, также получат голоса демократов, пишет издание.

Дополнение

"Растущее внимание к получению хотя бы некоторой поддержки демократов подчеркивает, насколько по-разному воспринимается нынешняя группа кандидатов Трампа", по сравнению кандидатами при его первом сроке, указывает издание.

В 2017 году 36 из 52 республиканцев палаты поддержали каждого кандидата в кабинет Трампа, согласно данным, собранным New York Times. Кандидатура Дэвида Шулкина, предложенная Трампом на должность главы Администрации ветеранов, была утверждена с результатом 100-0.