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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда Трампа подписала меморандум о передаче власти администрации Байдена

Команда Трампа подписала меморандум о передаче власти администрации Байдена

Киев  •  УНН

 • 8431 просмотра

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Подписано соглашение о доступе новой администрации к информации федеральных агентств США. Переходный период будет осуществляться за частные средства, без использования правительственных зданий и технологий.

Команда  Трампа подписала меморандум о передаче власти администрации Джо Байдена. Об этом сообщает USA Today, передает УНН.

Детали

Соглашение предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, которая необходима для подготовки к принятию на себя управления правительством. Как пишет издание, установленный график процесса передачи президентской власти призван облегчить передачу контроля. Тем не менее, команда Трампа пропустила установленные сроки 1 сентября и 1 октября, чтобы подписать запланированные соглашения с управлением общих служб и Белым домом.

Теперь же переходный период Трампа и избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса будет осуществляться за счет частного финансирования.

Также соглашение предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставляемые управлением общих служб. Это, в свою очередь, вероятно, вызовет опасения по поводу безопасности, учитывая недавние попытки взлома как минимум одной из президентских кампаний. Условия, изложенные переходной командой Трампа, во многом противоречат протоколу и некоторым устоявшимся процедурам, которые использовались десятилетиями во время передачи власти.

Макс Стир, президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, которое курирует Центр по переходу президентской власти, отметил, что подписание соглашения знаменует собой "позитивный шаг на пути к эффективной передаче власти".

Это соглашение открывает прямой доступ к информации федеральных агентств, что крайне важно для готовности новой администрации начать управление с первого дня и имеет решающее значение для успеха перехода

- добавил Макс Стир.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что команда новоизбранного президента США обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР. Этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта между странами.

Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном26 нояб. 2024, 21:52 • 11711 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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