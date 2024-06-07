Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один коллаборант, который сотрудничал с россией во время оккупации Купянска на Харьковщине. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Злоумышленником является местный житель, который в период захвата общины поддержал рашистов, а впоследствии поступил в местный "отдел МВД рф".

Там его назначили в состав "патрульного" подразделения, охранявшего здания, в которых базировались группировки российских захватчиков.

Также злоумышленник, вместе с вооруженными оккупантами, обходил территорию города и искал участников движения сопротивления.

После освобождения Купянска коллаборант пытался скрыться от правосудия, меняя адреса временного проживания.

Однако сотрудники СБУ разыскали его и задержали в мае 2023 года в результате стабилизационных мероприятий в деоккупированном районе.

По материалам Службы безопасности злоумышленник признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

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