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Бывшего сотрудника МВД, который возглавлял террористическую группу, отправили в тюрьму на 8 лет

Киев • УНН

 • 13228 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Васильевский районный суд Запорожской области отправил в тюрьму более чем на 8 лет боевика, который ранее был сотрудником МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Бывшего сотрудника МВД, который возглавлял террористическую группу, отправили в тюрьму на 8 лет

"Суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца и лишен специального звания капитан полиции", - говорится в сообщении.

Так, в сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял бывший сотрудник уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела МВД Украины в Запорожской области.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "Главного разведывательного управления ДНР".

Контрразведкой СБУ задокументировано, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд". Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области. Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещения военной техники ВС Украины.

Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного.

Во время проведения следственных действий в фигуранта дела правоохранители изъяли боевые гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Напомним, информатора террористической организации "ДНР", которая передавала кураторам разведывательные данные об украинских военных, разоблачила СБУ в Донецкой области.

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