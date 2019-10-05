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Колишнього співробітника МВС, який очолював терористичну групу, відправили у в’язницю на 8 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Василівський районний суд Запорізької області відправив у в’язницю більш ніж на 8 років бойовика, який раніше був працівником МВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Колишнього співробітника МВС, який очолював терористичну групу, відправили у в’язницю на 8 років

"Суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 8 років 3 місяці та позбавлено спеціального звання капітан поліції", - сказано у повідомленні.

Так, у вересні 2015 року контррозвідники СБУ блокували діяльність підпільної терористичної групи у складі чотирьох осіб, яку очолював колишній співробітник карного розшуку Дніпрорудненського міського відділу МВС України в Запорізькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній капітан міліції виконував завдання на території регіону під "кураторством" так званого "Головного розвідувального управління ДНР".
Контррозвідкою СБУ задокументовано, що він був завербований у березні 2015 року представником спецслужб РФ із позивним "Дрозд". Основним завданням зловмисника була підготовка та вчинення низки терористичних актів на території Запорізької області. Для цього бойовик організував постачання боєприпасів та вибухівки із району проведення АТО, а також створив агентурну мережу зі збору інформації про дислокацію та переміщення військової техніки ЗС України.

Він, зокрема, планував здійснити вибух у багатоповерховому житловому будинку, заселеному переважно шахтарями, та підірвати залізничний переїзд у передмісті Дніпрорудного.

Під час проведення слідчих дій у фігуранта справи правоохоронці вилучили бойові гранати Ф1, тротилові та димові шашки, план-схеми Запорізької АЕС, проросійську символіку, агітаційні листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, інформаторку терористичної організації “ДНР”, яка передавала кураторам розвідувальні дані про українських військових, викрила СБУ на Донеччині.

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