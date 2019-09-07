Бывший вратарь сборной Украины нашел клуб после двухлетнего паузы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. МХК “Динамо” подписал контракт с 24-летним голкипером Михаилом Шевчуком в процессе комплектации команды на будущий сезон УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.
Предыдущим клубом игрока был “Кременчуг” цвета которого он защищал в сезоне 2016-17 годов. До этого два сезона голкипер пропускал.
Примечательно, что в чемпионате Украины вратарь дебютировал в сезоне-2012/13 в составе львовских “Львов”. В том же сезоне на юниорском чемпионате мира в Дивизионе 1В в составе сборной Украины стал лучшим вратарем турнира.
В следующем сезоне был заявлен за “Донбасс” в розыгрыше КХЛ, однако играл только в составе фарм-клуба дончан “Молодой Гвардии” в Молодежной хоккейной лиге.
Отметим, что игрок является двукратным серебряным медалистом чемпионата Украины в сезонах 2014/15 и 2016/17, бронзовым призером украинского первенства в сезоне 2015/16 и победителем чемпионата в Дивизионе 1В в 2016 году.
Как сообщалось ранее, МХК “Динамо” стал шестым участником чемпионата УХЛ сезона 2019-20 годов.