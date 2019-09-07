Колишній воротар збірної України знайшов клуб після дворічної паузи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. МХК “Динамо” підписав контракт з 24-річним голкіпером Михайлом Шевчуком в процесі комплектації команди на майбутній сезон УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт харківського клубу.
Попереднім клубом гравця був “Кременчук” кольори якого він захищав у сезоні 2016-17 років. До цього два сезони голкіпер пропускав.
Примітно, що у чемпіонаті України воротар дебютував в сезоні-2012/13 в складі львівських “Львів”. У тому ж сезоні на юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В в складі збірної України став кращим воротарем турніру. У наступному сезоні був заявлений за “Донбас” в розіграші КХЛ, однак грав лише в складі фарм-клубу донеччан “Молодої Гвардії” в Молодіжній хокейній лізі.
Відзначимо, що гравець є дворазовим срібним медалістом чемпіонату України в сезонах 2014/15 і 2016/17, бронзовим призером української першості в сезоні-2015/16 і переможцем чемпіонату в Дивізіоні 1В в 2016 році.
Як повідомлялося раніше, МХК “Динамо” став шостим учасником чемпіонату УХЛ сезону 2019-20 років.