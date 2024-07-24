Количество гривневых и долларовых депозитов в банковской системе с начала года увеличилось, что говорит о доверии к финучреждениям - экономист

С начала года в банковской системе увеличилось количество гривневых и долларовых депозитов юридических и физических лиц. Это связано с тем, что Национальный банк в 2015-2016 годах ликвидировал недобросовестные банки, и к тем финансовым учреждениям, которые остались, есть доверие. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетман.

Детали

"Да, действительно, на сайте НБУ ежемесячно публикуется информация о депозитах, за текущий месяц информации еще нет, а за предыдущий месяц и вообще с начала года - да, увеличивались депозиты и украинцев, и юрлиц, причем увеличивались как в гривне, так и в долларах", - отметил Гетман.

По его словам, тенденция роста количества депозитов в украинской банковской системе уже сохраняется 1-1,5 года.

"Происходит это из-за того, что НБУ очень хорошо поработал с банковским сектором, он еще в 2015-2016 годах вычистил все схемные банки, банки-пылесосы, различные банки-махинаторы, и те банки, которые остались, - около 80 банков - к ним есть доверие. Разрушения, краха каких-то крупных системных банков не было уже много лет", - пояснил Гетман.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка поделилась советами по выбору надежного банка для депозитов, расчету пассивного дохода от депозитов и учету таких факторов, как процентные ставки, сроки депозитов, налоги и колебания валютных курсов, чтобы сохранить и приумножить сбережения в условиях экономической нестабильности.

Кроме того, эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего, эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности, следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.