Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Брейер считает, что через 5-8 лет армия рф сможет атаковать территорию НАТО. москва ежегодно производит более 1000 танков, тогда как 5 крупнейших стран Альянса имеют только половину этого количества. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, передает УНН со ссылкой на Welt.

Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на запад. Через пять-восемь лет вооруженные силы москвы будут оснащены материальной базой и личным составом для нападения на территорию НАТО - заявил Карстен Брейер.

По его словам, москва ежегодно пополняет свои вооруженные силы более чем 1000 танков. Зато пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют лишь половину от этого количества. В частности, Германия имеет на вооружении лишь 300 боевых машин.

"Если к этому потенциалу добавить намерения, которые, безусловно, можно прочитать в речах путина, мы должны быть встревожены. Моя работа заключается в том, чтобы думать о таком худшем сценарии. Для Бундесвера это означает, что мы должны быть готовы к такой возможности через пять лет. Это единственный способ сдерживания". Однако новая ситуация с угрозами еще не наступила повсеместно", - добавил генерал.

Дополнение

Также Генеральный инспектор Бундесвера считает, что в Украине не ожидаются существенные изменения на фронте, но ситуация в стране по-прежнему зависит от поддержки.