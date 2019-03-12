Коболев предупредил об опасности для будущего транзита газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Уверенности в сохранении транзита газа через Украину после 2019 года нет, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.
"Нафтогаз" прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019-го. Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет. Следовательно, подход к обновлению украинской ГТС должен быть взвешенным и ответственным", - заявил Коболев.
Он отметил, что примером такого подхода является модернизация компрессорной станции (КС) "Гребенкивская" в Полтавской области. "Эта станция имеет большое значение для транспортировки газа украинским потребителям, а не только для транзита", - пояснил глава НАК.
"Уверен, что при любом сценарии с транзитом КС "Гребенкивская" еще много лет будет обеспечивать надежную транспортировку газа украинским потребителям", - подытожил он.
Ранее в Минэнергоугля назвали вызовом подписание нового договора на транзит газа после 2019 года. Предыдущий контракт на транзит газа был заключен между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в январе 2009 года.
Добавим, правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", которую сейчас занимает Андрей Коболев.