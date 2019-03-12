Коболєв попередив про небезпеку для майбутнього транзиту газу Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Упевненості у збереженні транзиту газу через Україну після 2019 року немає, враховуючи дії Росії, Німеччини та й частини українського політикуму. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.
"Нафтогаз" докладає максимум зусиль, щоб зберегти транзит газу через Україну після 2019-го. Однак, враховуючи дії Росії, Німеччини та й частини українського політикуму, впевненості у збереженні транзиту немає. Відтак, підхід до оновлення української ГТС має бути зваженим та відповідальним", - заявив Коболєв.
Він зазначив, що прикладом такого підходу є модернізація компресорної станції (КС) "Гребенківська" у Полтавській області. "Ця станція має велике значення для транспортування газу до українських споживачів, а не лише для транзиту", - пояснив голова НАК.
"Впевнений, що за будь-якого сценарію з транзитом КС "Гребенківська" ще багато років забезпечуватиме надійне транспортування газу українським споживачам", - підсумував він.
Раніше у Міненерговугілля назвали викликом підписання нового договору на транзит газу після 2019 року. Попередній контракт на транзит газу був укладений між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" у січні 2009 року.
Додамо, уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз Україна", яку наразі обіймає Андрій Коболєв.