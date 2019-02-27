У Міненерговугілля назвали викликом підписання нового договору на транзит газу

ukru
23 березня, 12:58 • 161833 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 413720 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 408445 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 395277 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 401683 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297698 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 246986 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480167 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174955 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412089 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
5 м/с
51 %
756 мм
Похмуро
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 345328 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329240 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 283686 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 221535 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 270661 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 398997 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480167 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412089 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367039 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158253 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155428 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156489 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151039 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154792 перегляди
Актуальне
У Міненерговугілля назвали викликом підписання нового договору на транзит газу

У Міненерговугілля назвали викликом підписання нового договору на транзит газу

Київ • УНН

 • 9551 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Одним з найголовніших викликів до 2020 року для енергетичної безпеки є підписання нового договору на транзит газу територією України. Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

"Одним з найголовніших викликів для енергетичної безпеки всеєвропейського масштабу є підписання нового договору на транзит природного газу газотранспортною системою України", - зазначила заступник міністра.

Водночас Бойко висловила переконання у спроможності "ефективно вирішити цю проблемну ситуацію на користь України за підтримки партнерів з ЄС".

За її словами, цей рік має стати знаковим для реформи ринку електричної енергії та запуску нової моделі ринку та повної лібералізації ринку електричної енергії для всіх споживачів у найближчий час. Не менш важливим елементом реформи енергетичного сектору України є проведення анбандлінгу як на ринку електричної енергії, так і природного газу.

"Ми маємо цілком вмотивоване очікування того, що станом на 2020 рік мережеві енергетичні ринки України як з погляду своєї організації, так і регулювання, будуть цілком відповідати моделі, прийнятій в ЄС, що було передбачено Енергетичною стратегією України до 2035 року саме на цьому етапі", - акцентувала заступник міністра.

Не менш амбітною метою є повна інтеграція з європейською системою транспортування газу ENTSO-G, яку інституційно передбачено завершити до 2020-го, а повну - до 2025 року. У цьому контексті Бойко зазначила, що у цьому напрямі заплановано здійснювати заходи з імплементації регламентів ЄС в частині мережевих кодексів у газовій сфері.

Загалом інтеграція України до енергетичних ринків ЄС є необхідною умовою досягнення початкових цілей країни у реформуванні енергетичного сектору, що створить як необхідні умови для енергетичної безпеки, так і економічного зростання нашої держави. "Наразі я можу впевнено сказати, що наш пріоритет - сформувати усі необхідні передумови для ринкової інтеграції з ЄС", - підсумувала Бойко.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" назвали умову продовження контрактів з "Газпромом" після 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,183.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,054.70
Ethereum
$1,994.98