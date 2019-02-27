У Міненерговугілля назвали викликом підписання нового договору на транзит газу

"Одним з найголовніших викликів для енергетичної безпеки всеєвропейського масштабу є підписання нового договору на транзит природного газу газотранспортною системою України", - зазначила заступник міністра.

Водночас Бойко висловила переконання у спроможності "ефективно вирішити цю проблемну ситуацію на користь України за підтримки партнерів з ЄС".

За її словами, цей рік має стати знаковим для реформи ринку електричної енергії та запуску нової моделі ринку та повної лібералізації ринку електричної енергії для всіх споживачів у найближчий час. Не менш важливим елементом реформи енергетичного сектору України є проведення анбандлінгу як на ринку електричної енергії, так і природного газу.

"Ми маємо цілком вмотивоване очікування того, що станом на 2020 рік мережеві енергетичні ринки України як з погляду своєї організації, так і регулювання, будуть цілком відповідати моделі, прийнятій в ЄС, що було передбачено Енергетичною стратегією України до 2035 року саме на цьому етапі", - акцентувала заступник міністра.

Не менш амбітною метою є повна інтеграція з європейською системою транспортування газу ENTSO-G, яку інституційно передбачено завершити до 2020-го, а повну - до 2025 року. У цьому контексті Бойко зазначила, що у цьому напрямі заплановано здійснювати заходи з імплементації регламентів ЄС в частині мережевих кодексів у газовій сфері.

Загалом інтеграція України до енергетичних ринків ЄС є необхідною умовою досягнення початкових цілей країни у реформуванні енергетичного сектору, що створить як необхідні умови для енергетичної безпеки, так і економічного зростання нашої держави. "Наразі я можу впевнено сказати, що наш пріоритет - сформувати усі необхідні передумови для ринкової інтеграції з ЄС", - підсумувала Бойко.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" назвали умову продовження контрактів з "Газпромом" після 2019 року.