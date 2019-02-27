В Минэнергоугля назвали вызовом подписание нового договора на транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Одним из главных вызовов до 2020 года для энергетической безопасности является подписание нового договора на транзит газа по территории Украины. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Одним из главных вызовов для энергетической безопасности всеевропейского масштаба является подписание нового договора на транзит природного газа газотранспортной системой Украины", - отметила замминистра.
В то же время Бойко выразила уверенность в способности "эффективно решить эту проблемную ситуацию в пользу Украины при поддержке партнеров по ЕС".
По ее словам, этот год должен стать знаковым для реформы рынка электрической энергии, запуска новой модели рынка и полной либерализации рынка электрической энергии для всех потребителей в ближайшее время. Не менее важным элементом реформы энергетического сектора Украины является проведение анбандлинга как на рынке электрической энергии, так и природного газа.
"Мы имеем вполне мотивированное ожидание того, что по состоянию на 2020 год сетевые энергетические рынки Украины как с точки зрения своей организации, так и регулирования, будут полностью соответствовать модели, принятой в ЕС, что было предусмотрено Энергетической стратегией Украины до 2035 года именно на этом этапе", - акцентировала замминистра.
Не менее амбициозной целью является полная интеграция с европейской системой транспортировки газа ENTSO-G, которую институционально предусмотрено завершить к 2020-му, а полностью - до 2025 года. В этом контексте Бойко отметила, что в этом направлении планируется осуществлять мероприятия по имплементации регламентов ЕС в части сетевых кодексов в газовой сфере.
В общем интеграция Украины в энергетические рынки ЕС является необходимым условием достижения первоначальных целей страны в реформировании энергетического сектора, что создаст как необходимые условия для энергетической безопасности, так и экономического роста нашего государства. "Сейчас я могу с уверенностью сказать, что наш приоритет - сформировать все необходимые предпосылки для рыночной интеграции с ЕС", - подытожила Бойко.
Напомним, в "Нафтогазе" назвали условие продления контрактов с "Газпромом" после 2019 года.