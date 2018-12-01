Климкин рассчитывает, что Венгрия поддержит украинский проект соглашения о гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Киев передал Будапешта проект Соглашения о сотрудничестве по предотвращению случаев безгражданства и множественного гражданства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин Facebook, передает УНН.
"Венгерской стороне был передан проект Соглашения о сотрудничестве по предотвращению случаев безгражданства и множественного гражданства. Это практический шаг, направленный на то, чтобы это спорный вопрос перевести из политической в правовую плоскость. Рассчитываю, что венгерские партнеры серьезно воспримут нашу инициативу", - отметил П.Климкин.
По его словам, отдельные консульские консультации, на которых стороны наконец начали диалог по вопросам гражданства, состоялись 28 ноября.
Напомним, официальный Киев передал на рассмотрение Будапешта проект соглашения, целью которой является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинского-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в Киеве.
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