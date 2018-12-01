Клімкін розраховує, що Угорщина підтримає український проект угоди про громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Київ передав Будапешту проект Угоди про співробітництво для запобігання випадків безгромадянства та множинного громадянства. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін Facebook, передає УНН.
"Угорській стороні було передано проект Угоди про співробітництво для запобігання випадків безгромадянства та множинного громадянства. Це практичний крок, спрямований на те, щоб це суперечливе питання перевести з політичної у правову площину. Розраховую, що угорські партнери серйозно сприймуть нашу ініціативу", - зазначив П.Клімкін.
За його словами, окремі консульські консультації, на яких сторони нарешті розпочали діалог з питань громадянства, відбулись 28 листопада.
Нагадаємо, офіційний Київ передав на розгляд Будапешту проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства. Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які відбулися в Києві.
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