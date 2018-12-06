Климкин о ситуации на Азове: деклараций недостаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина требует оперативной реакции на эскалацию конфликта в Азовском море. Об этом заявил министр инностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания ОБСЕ, передает УНН.
"Необходимо срочно обеспечить оперативное и объединенное международное реагирования на агрессию России. Деклараций недостаточно, должно быть действие", - сказал он.
Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.
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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.