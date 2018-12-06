Клімкін про ситуацію на Азові: декларацій не достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна вимагає оперативної реакції на ескалацію конфлікту в Азовському морі. Про це заявиви міністр закордонних справ України Павло клімкін під час засідання ОБСЄ, передає УНН.
"Необхідно терміново забезпечити оперативне та об'єднане міжнародне реагування на агресію Росії. Декларацій недостатньо, має бути дія", - сказав він.
Як повідомляв УНН, РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
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У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.