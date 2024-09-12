Клименко обсудил с Еврокомиссаром контроль оружия и военные преступления

Клименко встретился с Еврокомиссаром по вопросам внутренних дел: о чем говорили

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с Еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Илвой Йоханссон, обсудили тему контроля за оборотом оружия, внедрение системы интегрированного управления, расследование военных преступлений и прочее.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Содержательный и обстоятельный разговор. Обсудили тему контроля за оборотом оружия, внедрение системы интегрированного управления границами, борьбы с организованной преступностью, противодействие нелегальной миграции, расследование военных преступлений, а также использование инструментов Интерпола в отношении военных преступников - написал Клименко.

Он отметил, что благодаря совместной работе мы в значительной степени адаптировали к праву ЕС национальное законодательство в сфере правоохранительной деятельности.

«Благодарность за то, что на протяжении всего времени пребывания в должности Еврокомиссара госпожи Йоханссон мы чувствовали полную поддержку и взаимопонимание. Спасибо также за высокую оценку наших достижений и результатов по выполнению рекомендаций на пути вступления в Евросоюз», - добавил он.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с коллегой из Северной Македонии. Обсудили развитие двусторонних отношений, укрепление обороноспособности Украины и подготовку к Неделе ГА ООН.