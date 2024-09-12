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Клименко зустрівся з Єврокомісаром з питань внутрішніх справ: про що говорили

Клименко зустрівся з Єврокомісаром з питань внутрішніх справ: про що говорили

Київ • УНН

 • 15437 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Єврокомісаром Ілвою Йоганссон. Обговорили контроль за обігом зброї, управління кордонами, боротьбу зі злочинністю та розслідування воєнних злочинів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, обговорили тему контролю за обігом зброї, впровадження системи інтегрованого управління, розслідування воєнних злочинів та інше.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Змістовна та ґрунтовна розмова. Обговорили тему контролю за обігом зброї, впровадження системи інтегрованого управління кордонами, боротьби з організованою злочинністю, протидію нелегальній міграції, розслідування воєнних злочинів, а також використання інструментів Інтерполу щодо воєнних злочинців

- написав Клименко.

Він зазначив, що Завдяки спільній роботі ми значною мірою адаптували до права ЄС національне законодавство у сфері правоохоронної діяльності.

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"Вдячність за те, що упродовж всього часу перебування на посаді Єврокомісара пані Йоганссон ми відчували повну підтримку та взаєморозуміння. Дякую також за високу оцінку наших досягнень і результатів із виконання рекомендацій на шляху вступу до Євросоюзу", - додав він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з колегою з Північної Македонії. Обговорили розвиток двосторонніх відносин, зміцнення обороноздатності України та підготовку до Тижня ГА ООН.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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