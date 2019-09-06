Кличко назвал количество аварийных мостов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 вресня. УНН. Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что в предаварийном состоянии в Киеве находится 75 мостов, а 3 — в аварийном, передает УНН со ссылкой на эфир ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.
“75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном, мы делаем все возможное, чтобы это контролировать”, — сказал Кличко.
Кроме того, В. Кличко утешение, что до конца года завершатся работы на Шулявской развязке в Киеве.
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Напомним, Кличко проверил, как отремонтировали внутриквартальные проезды на Троещине.