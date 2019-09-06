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Кличко назвав кількість аварійних мостів у Києві

Кличко назвав кількість аварійних мостів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вресня. УНН. Мер Києва та голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив, що в передаварійному стані в Києві знаходиться 75 мостів, а 3 — в аварійному, передає УНН з посиланням на ефір ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“75 мостів в передаварійному стані, а три — в аварійному, ми робимо все можливо, щоб це контролювати”, — сказав В. Кличко.

Крім того, В. Кличко нагад, що до кінця року завершаться роботи на Шулявській розв’язці у Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко: у Києві можна онлайн дізнатися про рівень забрудненості повітря

Нагадаємо, Кличко перевірив, як відремонтували внутрішньоквартальні проїзди на Троєщині.

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