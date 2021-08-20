Кличко пригласили на заседание СНБО

Цитата:

"Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО", - сообщил Кличко.

Детали

По его словам, сообщили ему об этом "за два с половиной часа до его начала", и он "физически не сможет присутствовать". Ибо "поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов".

Дополнение

В предварительном списке вопросов, которые сегодня будет рассматривать Совет национальной безопасности и обороны Украины, нет вопроса о смене главы КГГА, сказал ранее сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков.

В то же время, по словам спикера ВР, не исключено, что изменения в повестку дня могут состояться.

Добавим

В последнее время говорили о разногласиях между мэром Киева Кличко и Банковой. Виталий Кличко говорит о политической борьбе. Владимир Зеленский во время пресс-конференции в мае заявлял, что председатель КГГА "очень неправильно публично себя ведет".

Это происходит на фоне того, как правоохранители устраивают обыски в том числе в департаментах КГГА, указывая на возможные нарушения в деятельности киевской власти

О заседании СНБО

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО организовать проведение 20 августа 2021 года в городе Киев заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня пока не обнародована. В то же время, на днях Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 70 физических лиц, причастных к противоправному преследования граждан в Крыму. Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции в отношении 18 физических лиц - судей РФ и других служащих ее оккупационной администрации, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму. Вторым распоряжением предлагается применить санкции в отношении 52 физических лиц - руководителей структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков и других граждан РФ, имеющих непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения в оккупированном Крыму.