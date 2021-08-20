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Кличка запросили на засідання РНБО

Кличка запросили на засідання РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голову Київської міської державної адміністрації - Київського міського голову Віталія Кличка викликали на засідання Ради національної безпеки та оборони України у п'ятницю, 20 серпня. Про це він сам повідомив у соцмережах.

Цитата:

"Мені зателефонували з Офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО", - повідомив Кличко.

Деталі

З його слів, повідомили йому про це "за дві з половиною години до його початку", і він "фізично не зможе бути присутнім". Бо "поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину".

Доповнення

У попередньому списку питань, які сьогодні розглядатиме Рада національної безпеки і оборони України, немає питання про зміну голови КМДА, сказав раніше сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас, зі слів спікера ВР, не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутись.

Додамо

Останнім часом говорили про розбіжності між мером Києва Кличком та Банковою. Віталій Кличко каже про політичну боротьбу. Володимир Зеленський під час пресконференції у травні заявляв, що голова КМДА "дуже неправильно публічно себе поводить".

Це відбувається на тлі того, як правоохоронці влаштовують обшуки у тому числі у департаментах КМДА, вказуючи на можливі порушення у діяльності київської влади.

Про засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО організувати проведення 20 серпня 2021 року в місті Київ засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Порядок денний поки не оприлюднено. Водночас, днями Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти 70 фізосіб, причетних до протиправного переслідування громадян у Криму. Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізосіб - суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, що відповідальні за переслідування громади ПЦУ в Криму. Другим розпорядженням пропонується застосувати санкції до 52 фізосіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення в окупованому Криму.

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