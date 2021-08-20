Засідання РНБО: Разумков каже, у списку питань попередньо немає звільнення Кличка

Цитата:

"З тих питань, які були попередньо наголошені (матеріалів у мене по жодному з них немає), там такого питання (про зміну очільника столиці – ред.) немає", - сказав Разумков.

Водночас, зі слів спікера ВР, не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутись.

Додамо

Останнім часом говорили про розбіжності між мером Києва Кличком та Банковою. Віталій Кличко каже про політичну боротьбу. Володимир Зеленський під час пресконференції у травні заявляв, що голова КМДА "дуже неправильно публічно себе поводить".

Це відбувається на тлі того, як правоохоронці влаштовують обшуки у тому числі у департаментах КМДА, вказуючи на можливі порушення у діяльності київської влади.

Про засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО організувати проведення 20 серпня 2021 року в місті Київ засідання Ради національної безпеки і оборони України. Порядок денний поки не оприлюднено. Водночас, днями Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти 70 фізосіб, причетних до протиправного переслідування громадян у Криму. Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізосіб - суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, що відповідальні за переслідування громади ПЦУ в Криму. Другим розпорядженням пропонується застосувати санкції до 52 фізосіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення в окупованому Криму.