Киевский суд дал 11 лет мужчине за резню с гибелью военного
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Столичный суд назначил наказание двум участникам драки в феврале 2018 года, в результате которой погиб военнослужащий. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Приговором Днепровского районного суда за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, одному фигуранту назначено 11 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Другому — за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
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Событие произошло в феврале 2018 года. В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о драке в ресторане на улице Сергиенко, в результате которой смертельные травмы получил мужчина.
Прибыв на место, полицейские выяснили: между двумя компаниями возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения один из мужчин схватил нож и ударил оппонента в шею. От полученных травм 22-летний военнослужащий скончался на месте, а злоумышленник с товарищем убежали.
Проведя комплекс оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Это — граждане других государств, 1986 и 1996 рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали.
Напомним, за убийство военного ВСУ иностранца приговорили к 11 годам лишения свободы.