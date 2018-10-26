Київський суд дав 11 років чоловіку за різанину із загибеллю військового
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Столичний суд призначив покарання двом учасникам бійки у лютому 2018 року, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Вироком Дніпровського районного суду за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, одному фігуранту призначено 11 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Іншому — за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військовий Чернігівського гарнізону сів на 5 років за різанину
Подія сталась у лютому 2018 року. До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про бійку в ресторані на вулиці Сергієнка, внаслідок якої смертельні травми отримав чоловік.
Прибувши на місце, поліцейські з’ясували: між двома компаніями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички один із чоловіків схопив ножа та вдарив опонента у шию. Від отриманих травм 22-річний військовослужбовець помер на місці, а зловмисник із товаришем втекли.
Провівши комплекс оперативних заходів, правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх. Це — громадяни інших держав, 1986 та 1996 років народження. Раніше у поле зору правоохоронців вони не потрапляли.
Нагадаємо, за вбивство військового ЗСУ іноземця засудили до 11 років позбавлення волі.