Військовий Чернігівського гарнізону сів на 5 років за різанину

“25 червня 2018 року Новозаводський райсуд м. Чернігова завдяки непохитній позиції військової прокуратури Чернігівського гарнізону виніс вирок щодо обвинуваченого військовослужбовця, яким його було визнано винним у нанесені тяжких тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні військової прокуратури.

Так, 28 листопада 2015 року, близько 21:30, вказаний військовослужбовець перебував у відпустці в м. Чернігові. В ході конфлікту, що виник у нього з випадковим перехожим на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, обвинувачений умисно наніс останньому один удар ножем в область грудної клітки зліва, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення грудної клітки, ускладненого гемотораксом. Подібні травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.



Як в ході досудового розслідування, так і під час судового розгляду обвинувачений категорично заперечував свою причетність до вчинення злочину, вину у вчиненому злочині не визнав, давав неправдиві показання, а також систематично ухилявся від явки до суду, у зв’язку з чим судовий розгляд у провадженні тривав з квітня 2016 року.



Завдяки зібраним беззаперечним доказам, вина обвинуваченого у вчиненому злочині військовою прокуратурою в суді була доведена повністю.

Під злочином, передбаченим ч.1 ст. 121 КК України, мається на увазі “умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя”. Дане злочинне діяння карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року суд засудив командира "Торнадо" до 11 років тюремного ув'язнення.