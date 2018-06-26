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Военный Черниговского гарнизона сел на 5 лет за резню

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Бывшего военнослужащего приговорили к 5 годам заключения в условиях изоляции от общества. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“25 июня 2018 года Новозаводской райсуд г.Чернигова благодаря непоколебимой позиции военной прокуратуры Черниговского гарнизона вынес приговор в отношении обвиняемого военнослужащего, которым он был признан виновным в нанесенных тяжких телесных повреждениях по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении военной прокуратуры.

Так, 28 ноября 2015 года, около 21:30, указанный военнослужащий находился в отпуске в г.Чернигове. В ходе конфликта, возникшего у него со случайным прохожим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, осложненного гемотораксом. Подобные травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни.

Как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства обвиняемый категорически отрицал свою причастность к совершению преступления, вину в совершенном преступлении не признал, давал ложные показания, а также систематически уклонялся от явки в суд, в связи с чем судебное разбирательство в производстве продолжалось с апреля 2016 года.

Благодаря собранным безоговорочным доказательствам, вина обвиняемого в совершенном преступлении военной прокуратурой в суде была доказана полностью.

Под преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 121 УК Украины, имеется в виду “умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица”. Данное преступное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 7 апреля 2017 года суд приговорил командира “Торнадо” к 11 годам тюремного заключения.

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