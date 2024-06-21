Китайская компания Got in High Tech и словацкий партнер InoBat инвестируют 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов) в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Словакии, заявила в четверг министр экономики страны Дениса Сакова, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Консорциум получит 150 миллионов евро в виде субсидий и 64 миллиона евро в виде налоговых льгот, сообщила Сакова.

В ноябре прошлого года компании заявили, что намерены построить завод по производству аккумуляторов для электромобилей с совокупной годовой производительностью 20 гигаватт-часов на начальном этапе.

Производство должно начаться в начале 2027 года, а полная мощность будет достигнута в середине 2027 года.

По словам Саковой, эта инвестиция станет второй по величине в истории Словакии и поможет стране, поскольку автомобильный сектор становится электрическим.

Дополнение

Производство автомобилей является основным сектором экономики Словакии.

Страны выстроились в очередь, чтобы привлечь инвестиции в этот сектор на фоне усилий Европы по развитию индустрии аккумуляторов для электромобилей и снижению зависимости от азиатских производителей аккумуляторов, отмечает издание.