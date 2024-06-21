Китайська компанія зі словацьким партнером інвестують 1,2 млрд євро в завод акумуляторів для електромобілів у Словаччині
Київ • УНН
Китайська високотехнологічна компанія та словацький партнер InoBat інвестують 1,2 мільярда євро на будівництво заводу акумуляторів для електромобілів у Словаччині з початковою річною продуктивністю 20 гігават-годин.
Китайська компанія Gotion High Tech та словацький партнер InoBat інвестують 1,2 мільярда євро (1,29 мільярда доларів) у будівництво заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів (EV) у Словаччині, заявила у четвер міністр економіки країни Дениса Сакова, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Консорціум отримає 150 мільйонів євро у вигляді субсидій та 64 мільйони євро у вигляді податкових пільг, повідомила Сакова.
У листопаді минулого року компанії заявили, що мають намір побудувати завод з виробництва акумуляторів для електромобілів із сукупною річною продуктивністю 20 гігават-годин на початковому етапі.
Виробництво має розпочатися на початку 2027 року, а повну потужність буде досягнуто в середині 2027 року.
За словами Сакової, ця інвестиція стане другою за величиною в історії Словаччини та допоможе країні, оскільки автомобільний сектор стає електричним.
Доповнення
Виробництво автомобілів є основним сектором економіки Словаччини.
Країни вишикувалися в чергу, щоб залучити інвестиції в цей сектор на тлі зусиль Європи щодо розвитку індустрії акумуляторів для електромобілів та зниження залежності від азіатських виробників акумуляторів, зауважує видання.