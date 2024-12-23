Китай ввел санкции против канадских защитников прав уйгуров и Тибета
Киев • УНН
Китай ввел санкции против двух канадских организаций и 20 человек, которые защищают права уйгуров и Тибета. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд.
Китай объявил, что вводит контрмеры против двух канадских организаций и 20 человек, которые занимаются защитой прав уйгуров и Тибета. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что меры вступили в силу 21 декабря и включают замораживание активов и запрет на въезд. Организации, против которых введены санкции - Проект защиты прав уйгуров и Канадско-Тибетский комитет.
Правозащитные группы обвиняют Пекин в массовом преследовании уйгуров - 10-миллионного мусульманского этнического меньшинства в западном регионе Синьцзян, в частности в том, что принудительный труд уйгуров массово используется в лагерях. Китай отвергает все обвинения.
Китай захватил контроль над Тибетом в 1950 году, описывая это как «мирное освобождение» от феодально-крепостнического строя. Однако международные правозащитные группы и люди, которые были вынуждены уехать из Тибета, регулярно осуждают то, что они называют репрессивным правлением Китая в тибетских регионах.
Запросы от издания в посольство Канады в Пекине остались без ответа. Reuters также не получило немедленного ответа от правозащитных групп или отдела глобальных дел Канады.
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