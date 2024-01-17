Кириллу Кернесу пришлось помочь ВСУ, чтобы получить номер отца

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса в одном из интервью рассказал, что находясь в Германии занимается волонтерской деятельностью. Однако это заявление вызывает сомнения после изучения его соцсетей, передает УНН.

Детали

"Что касается моей деятельности, то я так же работаю для города и харьковчан, занимаюсь волонтерской деятельностью, помогаю военным", - рассказал Кернес в интервью изданию "Главком" сидя в Берлине (Германия).

Ведь как признался сын бывшего харьковского мэра, он не рожден для войны.

Однако на страницах Кирилла Кернеса в Instagram и Facebook практически нет информации как о российской агрессии в Украине и ужасных обстрелах его родного Харькова, так и о какой-либо помощи харьковчанам или военным, кроме двух благодарностей от ОО "Дружины ветеранов". Одной - за организацию микроавтобуса, который привез груз из Львова, и второй более размытой - "за помощь", которая поместилась в багажнике и на заднем сиденье небольшой легковушки и там не были немецкие лекарства или крутое оборудование. В коробках волонтеры везли необходимые раненым средства гигиены, термометры, перчатки и др.

Кернес-младший вскользь упомянул, что в Украине война в нескольких постах-поздравлениях с государственными праздниками, а также поддержал популярный #StandWithUkraine. Поэтому такое впечатление, что его родной Харьков война не задела, хотя на самом деле российские террористы обстреливают город ежедневно.

В то же время был и интересный случай его "добровольной" помощи военным. Так, один из пользователей Facebook - политический консультант Юрий Чевордов в мае этого года запустил аукцион с уникальным лотом - мобильным номером покойного Геннадия Кернеса. Он отметил, что приобрел номер бывшего мэра Харькова на сайте мобильного оператора. Стартовая цена на аукционе была 10 тысяч гривен, а минимальный шаг должен был составлять - 1 тысячу гривен.

Часть из полученных денег Чевордов обещал потратить на полезные вещи непосредственно для защитников Харькова.

Несмотря на активные торги, аукцион был остановлен досрочно.

"Мне позвонил Кирилл Кернес и объяснил, что этот номер был в суматохе просто забыт и оказался в свободной продаже. Но для семьи он важен. Ну я себя считаю приличным человеком и поэтому этих оснований мне было достаточно. Мой аукцион, а значит, мои правила. Номер возвращается в семью. Мы договорились с Кириллом, что поддержка ВСУ будет оказана в любом случае, как и было заявлено", - отметил Чевордов в следующей публикации.

Через несколько дней он сообщил, что Кирилл Кернес свои обязательства выполнил.

"В частности, поддержка Харьковским защитникам будет оказана. Я уточнил потребности, через несколько дней все соберу и отправлю в Харьков, где все это встретит Михаил Гагаркин с товарищами", - написал Чевордов, однако подробности остались неизвестны.

На своей странице в Facebook Кирилл Кернес подтвердил эту историю отметив, что решил оставить себе телефон отца, которым он пользовался годами и куда годами могли обращаться харьковчане со своими проблемами. "Как и обещал, передал 110 тысяч гривен на нужды защитников Харькова", - добавил Кернес.

То есть получается, если бы не случайный аукцион, Кирилл Кернес не догадался бы помочь военным, которые защищают его родной Харьков?

Не исключено, что Кернес-младший решил оставить номер телефона отца себе как частичку авторитета, который имел бывший харьковский мэр, ведь самой фамилии уже, видимо, мало.

Кирилл в своих интервью отмечает, что был близок с отцом, однако удалось ли Геннадию Кернесу воспитать достойного потомка - это вопрос, как и то, как за такой любовью он мог забыть о телефоне отца? Причем забыть же настолько, чтобы в 2023 году его номер был выставлен на продажу мобильным оператором и куплен, а если бы не история с аукционом, то любящий сын Кирилл, видимо, о нем и не вспомнил бы?

Кирилл Кернес в одном из интервью отмечал, что если бы его отец был жив во время широкомасштабной войны, то он бы "занимался проблемами людей, он бы их обогревал". При этом сам он с начала войны сидит в Германии и занимается, по мнению экспертов, пиаром на смерти отца.

"Не было такого, чтобы он (Геннадий Кернес - ред.) прошел мимо проблемы. Он любому человеку помогал. Мне даже было иногда не очень приятно... Я его попросил что-то свое, а он ко мне в последнюю очередь. Он сначала людям помогал, а потом уже: "Что ты хотел? Сейчас сделаем"", - признался журналистам Кернес-младший.

Конечно, сегодня каждый сознательный украинец помогает своей Родине как может - кто-то регулярно донатит на ВСУ, кто-то сдает кровь для раненых, кто-то помогает тем, кто из-за ужасных обстрелов россиян потерял дома. Каждое такое дело важно, однако странно, что "активный политик и фанат Харькова", который получил от отца в подарок 30 млн грн наличными и обещал их потратить не зря выкупил номер бывшего мэра Харькова, помог с подвозом гуманитарки и на том все...

Напомним,

Мы рассказывали, что Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона.

Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщали, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.