Кирилу Кернесу довелося допомогти ЗСУ, щоб отримати номер батька

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса в одному з інтервʼю розповів, що перебуваючи в Німеччині займається волонтерською діяльністю. Проте ця заява викликає сумніви після вивчення його соцмереж, передає УНН.

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"Щодо моєї діяльності, то я так само працюю для міста і харків’ян, займаюся волонтерською діяльністю, допомагаю військовим", - розповів Кернес в інтервʼю виданню "Главком" сидячи в Берліні (Німеччина).

Адже як зізнався син колишнього харківського мера, він не народжений для війни.

Проте на сторінках Кирила Кернеса у Instagram та Facebook практично немає інформації як щодо російської агресії в Україні та жахливих обстрілів його рідного Харкова, так і щодо будь-якої допомоги харківʼянам чи військовим, крім двох подяк від ГО "Дружини ветеранів". Однієї - за організацію мікроавтобуса, який привіз вантаж зі Львова, й другої більш розмитої -"за допомогу", яка помістилась у багажнику та на задньому сидінні невеликого легковика й там не були німецькі ліки чи круте обладнання. У коробках волонтери везли необхідні пораненим засоби гігієни, термометри, рукавички та ін.

Кернес-молодший побіжно згадав, що в Україні війна у кількох постах-привітаннях з державними святами, а також підтримав популярний #StandWithUkraine. Тому таке враження, що його рідний Харків війна не зачепила, хоча насправді російські терористи обстрілюють місто щодня.

Водночас був і цікавий випадок його "добровільної" допомоги військовим. Так, один із користувачів Facebook – політичний консультант Юрій Чевордов у травні цього року запустив аукціон з унікальним лотом – мобільним номером покійного Геннадія Кернеса. Він зазначив, що придбав номер колишнього мера Харкова на сайті мобільного оператора. Стартова ціна на аукціоні була 10 тисяч гривень, а мінімальний крок мав становити – 1 тисячу гривень.

Частину з отриманих грошей Чевордов обіцяв витратити на корисні речі безпосередньо для захисників Харкова.

Попри активні торги, аукціон було зупинено достроково.

"Мені зателефонував Кирило Кернес і пояснив, що цей номер був у метушні просто забутий і опинився у вільному продажу. Але для сім'ї він важливий. Ну я себе вважаю пристойною людиною і тому цих підстав мені було достатньо. Мій аукціон, а отже, мої правила. Номер повертається до родини. Ми домовилися з Кирилом, що підтримку ЗСУ буде надано у будь-якому разі, як і було заявлено", - зазначив Чевордов у наступній публікації.

Через кілька днів він повідомив, що Кирило Кернес свої зобов'язання виконав.

"Зокрема, підтримку Харківським захисникам буде надано. Я уточнив потреби, за кілька днів все зберу та відправлю до Харкова, де все це зустріне Михайло Гагаркін із товаришами", - написав Чевордов, однак подробиці залишилися невідомі.

На своїй сторінці у Facebook Кирило Кернес підтвердив цю історію зазначивши, що вирішив залишити собі телефон батька, яким він користувався роками й куди роками могли звертатися харківʼяни зі своїми проблемами. "Як і обіцяв, передав 110 тисяч гривень на потреби захисників Харкова", - додав Кернес.

Тобто виходить, якби не випадковий аукціон, Кирило Кернес не здогадався б допомогти військовим, які захищають його рідний Харків?

Невиключено, що Кернес-молодший вирішив залишити номер телефона батька собі як часточку авторитету, який мав колишній харківський мер, адже самого прізвища вже, мабуть, замало.

Кирило у своїх інтервʼю зазначає, що був близьким із батьком, проте чи вдалося Геннадію Кернесу виховати достойного нащадка – це питання, як і те, як за такою любовʼю він міг забути про телефон батька? При чому забути ж на стільки, щоб у 2023 році його номер був виставлений на продаж мобільним оператором і куплений, а якби не історія з аукціоном, то люблячий син Кирило, мабуть, про нього й не згадав би?

Кирило Кернес в одному з інтервʼю зазначав, що якби його батько був живим під час широкомасштабної війни, то він би "займався проблемами людей, він би їх обігрівав". При цьому сам він з початку війни сидить у Німеччині і займається, на думку експертів, піаром на смерті батька.

"Не було такого, щоб він (Геннадій Кернес – ред.) пройшов повз проблеми. Він будь-якій людині допомагав. Мені навіть було іноді не дуже приємно... Я його попросив щось своє, а він до мене в останню чергу. Він спочатку людям допомагав, а потім уже: "Що ти хотів? Зараз зробимо"", - зізнався журналістам Кернес-молодший.

Звичайно, сьогодні кожен свідомий українець допомагає своїй Батьківщині як може – хтось регулярно донатить на ЗСУ, хтось здає кров для поранених, хтось допомагає тим, хто через жахливі обстріли росіян втратив домівки. Кожна така справа важлива, однак дивно, що "активний політик і фанат Харкова", який отримав від батька в подарунок 30 млн грн готівкою й обіцяв їх витратити не марно викупив номер колишнього мера Харкова, допоміг з підвозом гуманітарки та й на тому все…

Нагадаємо

Ми розповідали, що Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону.

Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомляли, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.