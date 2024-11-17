Кипер о последствиях утренней атаки рф: делаем все, чтобы в течение суток обеспечить людей водой, светом и теплом

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о последствиях утренней атаки рф в Одесской области, передает УНН.

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По его словам, сегодня утром враг атаковал Одесскую область ракетами.

Кипер добавил, что коммунальщики работают круглосуточно, чтобы обеспечить город и регион теплом, водой и электроснабжением.

Я понимаю, что все взаимосвязано, что без электричества не будет воды, не будет тепла. А чтобы запустить котельные - должно быть тепло. Комплексная работа идет, делаем все, чтобы в течение суток это все запустить. Для понимания: при необходимости - топливо будет подвозиться и вода будет подаваться. Сначала, правда, техническая вода