Кипер о последствиях утренней атаки рф: делаем все, чтобы в течение суток обеспечить людей водой, светом и теплом
Киев • УНН
Председатель Одесской ОГА сообщил о масштабной атаке рф с более 80 ракетными целями в регионе. Коммунальные службы работают над восстановлением водо-, тепло- и электроснабжения в течение суток.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о последствиях утренней атаки рф в Одесской области, передает УНН.
Детали
По его словам, сегодня утром враг атаковал Одесскую область ракетами.
В общем, более 80 целей прошли мимо Одесской области: около 40 - по Одесской области, остальные - транзитом, в другие регионы
Кипер добавил, что коммунальщики работают круглосуточно, чтобы обеспечить город и регион теплом, водой и электроснабжением.
Я понимаю, что все взаимосвязано, что без электричества не будет воды, не будет тепла. А чтобы запустить котельные - должно быть тепло. Комплексная работа идет, делаем все, чтобы в течение суток это все запустить. Для понимания: при необходимости - топливо будет подвозиться и вода будет подаваться. Сначала, правда, техническая вода
Утренняя атака рф: Кипер назвал ситуацию в Одесской области сложной17 нояб. 2024, 11:59 • 14671 просмотр