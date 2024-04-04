Кипер анонсировал одесский хлопок

В Одесской области в этом году планируют начать выращивание хлопка. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что выращиванию хлопка способствуют идеальные погодные условия и уникальные свойства растения, которые используются не только в текстильной и агро-сферах.

"Параллельно в Верховной Раде рассматривают законопроекты, которые позволят зарегистрировать права на сорта хлопчатника, в том числе генетически модифицированные.

Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, то посевная кампания может начаться уже в конце апреля, и в этом году мы будем иметь первый урожай одесского хлопка", - аргументировал Кипер.