"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

На днях в городе Рудки Самборского района Львовской области состоялся кинопоказ Национального тура "Кино ради Победы!", передает УНН.

Детали

Кинопоказ состоялся в Народном доме г. Рудки. Зрителям продемонстрировали художественный фильм "Братья. Последняя исповедь": драматическая история любви и ненависти двух братьев, которые доживают свой век в карпатском селе.

Напомним, что проект "Кино ради Победы!" реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Смотри украинское!", при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и компании "Делойт" в Украине, а также при содействии компании "Вавилон", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

В прошлом году украинский масштабный проект "Кино ради победы!" получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций - SABRE Awards. Этой наградой отмечаются кампании и агентства, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования, креативности и бизнес-результатов.

"Культура - это часть нашей борьбы в войне против рф. С началом российской агрессии в Украине более 6 млн человек покинули свои дома и мигрировали в другие области нашей страны. Поэтому целью этим туром мы ставили: объединить людей вокруг национальных ценностей, идентичности и культуры, мотивировать их, поддержать. Награда SABRE Awards для нас - это еще одна возможность рассказать миру о несокрушимости украинцев. Потому что несмотря на обстрелы и блэкауты мы продолжаем держать культурный фронт", - отметила директор благотворительного фонда "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.