Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область
россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico
россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование
"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде
В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома
В части Украины объявили штормовое предупреждение: спасатели предупредили о сильном ветре
Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск
Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль
Популярные
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц
Нацбанк может привязать гривну к евро
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область
Национальный тур "Кино для победы!" провел кинопоказ в Рудках Самборского района Львовской области, показав художественный фильм "Братья. Последняя исповедь" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді".
россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов
россияне создали специальные подразделения для "промывки мозгов" населения в зонах боевых действий, отрезая его от правдивой информации и подавая лишь то, что нужно в нужный момент.
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico
В ЕС планируют предложить совместные инициативы по закупке вооружений до конца апреля и активизировать усилия по предоставлению следующего транша военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.
россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
россияне борются со всем украинским на оккупированных территориях и планируют законодательно запретить украинскую литературу, разработав законопроект о регулировании библиотечных фондов и изъятии из них книг, которые считаются "информационными агентами".
Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование
Более 60% украинцев выступают против предоставления налоговым органам доступа к банковской тайне и взыскания налогового долга без решения суда, ссылаясь на беспокойство относительно усиления фискального давления и коррупционных рисков.
"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде
По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина не сможет полностью уничтожить российскую пропаганду из-за огромных финансовых и человеческих ресурсов россии во многих странах мира.
В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома
В селе Гоголев Киевской области загорелся жилой дом, в результате чего погибли мать и ребенок, еще двое детей были спасены, одного из них госпитализировали.
В части Украины объявили штормовое предупреждение: спасатели предупредили о сильном ветре
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Украины, кроме северо-востока, из-за значительных порывов ветра 15-20 м/с и сильных дождей на Закарпатье и в Карпатах.
Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск
САП признала необоснованным приобретение активов на сумму более 8,6 млн грн матерью начальника сектора Киевской таможни ГФС и подала иск об их взыскании в доход государства.
Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль
Украина и Польша договорились о пяти шагах для разблокирования границы, включая ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, анализ аграрной политики и транспорта со стороны ЕС, запрет экспорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС, создание антикризисного штаба и разрешение на транзит топлива через границу.