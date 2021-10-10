Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 34
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них умерли. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.
Амбулаторно лечение получают девять человек.
После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Ранее сообщал о 29 смертей от отравления.