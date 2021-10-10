Кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем у Росії зросла до 34
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області збільшилася до 34. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Деталі
Станом на 19 годину 10 жовтня в регіоні відомо про 67 постраждалих від сурогатного алкоголю, 34 з них померли. 24 людини госпіталізовані, 11 з них в задовільному стані, шість з них готуються до виписки, двоє в стані середньої тяжкості, сім постраждалих у важкому стані, четверо на ШВЛ.
Амбулаторно лікування отримують дев'ять чоловік.
Після масового отруєння порушено дві кримінальні справи за ч. 3 ст. 238 КК РФ (виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть більше двох осіб).
Раніше УНН повідомляв про 29 смертей від отруєння.