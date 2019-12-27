Количество погибших в результате падения самолета в Казахстане возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Количество погибших по предварительной информации, возросло до 12 человек. Об этом сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдиль. В то же время, по данным администрации Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек, передает УНН.
В МВД Республики сообщили, что пострадавшими считаются девять человек, среди них, в частности — шестеро детей.
Ранее УНН сообщал о 7 погибших в результате авиакатастрофы.
Для расследования причин чрезвычайной ситуации создана правительственная комиссия, которая вылетит на место происшествия.
Отмечается, что на месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.
Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов, как и прекращена деятельность самой авиакомпании Bek Air.
Пока неизвестно, были ли среди людей на борту граждане Украины.
Напомним, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 7:22 (3:22 мск) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего он столкнулся с двухэтажным зданием. Пожара в результате столкновения не произошло. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.