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Количество погибших в результате падения самолета в Казахстане возросло

Количество погибших в результате падения самолета в Казахстане возросло

Киев  •  УНН

 • 15191 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Количество погибших по предварительной информации, возросло до 12 человек. Об этом сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдиль. В то же время, по данным администрации Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек, передает УНН.

В МВД Республики сообщили, что пострадавшими считаются девять человек, среди них, в частности — шестеро детей.

Ранее УНН сообщал о 7 погибших в результате авиакатастрофы.

Для расследования причин чрезвычайной ситуации создана правительственная комиссия, которая вылетит на место происшествия.

Отмечается, что на месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов, как и прекращена деятельность самой авиакомпании Bek Air.

Пока неизвестно, были ли среди людей на борту граждане Украины.

Напомним, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 7:22 (3:22 мск) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего он столкнулся с двухэтажным зданием. Пожара в результате столкновения не произошло. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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