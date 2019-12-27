Кількість загиблих в результаті падіння літака в Казахстані зросла

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кількість загиблих за попередньою інформацією, зросла до 12 осіб. Про це повідомив офіційний представник Служби центральних комунікацій при президенті Казахстану Алібек Абділь. У той же час, за даними адміністрації Алма-Ати, в результаті катастрофи загинули 14 осіб, інформує УНН.