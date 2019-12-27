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Кількість загиблих в результаті падіння літака в Казахстані зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кількість загиблих за попередньою інформацією, зросла до 12 осіб. Про це повідомив офіційний представник Служби центральних комунікацій при президенті Казахстану Алібек Абділь. У той же час, за даними адміністрації Алма-Ати, в результаті катастрофи загинули 14 осіб, інформує УНН.

У МВС Республіки повідомили, що постраждалими вважаються дев’ять осіб, серед них, зокрема — шестеро дітей.

Раніше УНН повідомляв про 7 загиблих в результаті авіакатастрофи.

Для розслідування причин надзвичайної ситуації створено урядову комісію, яка вилетить на місце події.

Зазначається, що на місці працюють рятувальники, медичні служби та співробітники правоохоронних органів. Йде евакуація.

Згідно з інформацією на сайті авіаперевізника, його флот складається з середньомагістральних пасажирських літаків Fokker 100. До з’ясування обставин події польоти таких літаків, як і припинена діяльність самої авіакомпанії Bek Air.

Наразі невідомо, чи були серед людей на борту громадяни України.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня 2019 року, о 7:22 (3:22 за київським часом) рейс № Z2100 авіакомпанії Bek Air у напрямку Алмати — Нур-Султан при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу, після чого він зіткнувся з двоповерховою будівлею. Пожежі в результаті зіткнення не сталося. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу.

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