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Число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило 23 тысячи

Число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило 23 тысячи

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 • 20146 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 23 480 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Сумской. За минувшие сутки, в частности, привили 4362 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

Цитата:

"С начала кампании привито 23 480 человек, из них получили 1 дозу - 23 480 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 4362 лица привито против COVID-19 за сутки 9 марта 2021 года в Украине.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее - в Сумской области (430 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 330 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 260 прививок;
  • Донецкая область - 660 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 90 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 72 прививки;
  • Киевская область - 320 прививок;
  • Кировоградская область - 140 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 140 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 180 прививок;
  • Полтавская область - 230 прививок;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 80 прививок;
  • Тернопольская область - 180 прививок;
  • Харьковская область - 130 прививок;
  • Херсонская область - 150 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 90 прививок.
  • Черкасская область - 390 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, а также рекомендовали к регистрации Sinovac.

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