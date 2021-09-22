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Число пострадавших в результате бойни в университете в Перми возросло до 43 человек

Число пострадавших в результате бойни в университете в Перми возросло до 43 человек

Киев  •  УНН

 • 23732 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один — это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении”, — рассказала министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. “У них различные несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения”, — уточнили в ведомстве.

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Контекст

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню. Погибли шесть человек. Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”.

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