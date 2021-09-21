Масове вбивство в університеті Пермі: батько стрілка був найманцем на Донбасі - ЗМІ

Деталі

“Сусіди Бекмансурових в більшості своїй говорять, що ті жили тихо і майже непомітно. З ними мало хто спілкувався і ще менше тих, хто хоч щось знав про них. Лише один сусід, попросивши попередньо не розкривати його імені, повідомив ряд досить примітних подробиць про цю сім’ю”, — пише видання.

“Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом”, — сказав сусід Бекмансурових.

За його словами, Тимур з дитинства бачив зброю: “декілька батьківських рушниць в цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти”. 38 тис. рублів на рушницю, з якою Бекмансуров прийшов сьогодні до університету, продовжив співрозмовник, дали йому влітку “власні батьки”. “Вони з однокласником Володею їздили влітку усі разом на полігон пристрілювати її”, — додав співрозмовник.

Про те, що Бекмансуров готує “Колумбайн” (термін, що виник за слідами розстрілу в американській школі “Колумбайн” у 1999 році, який грає важливу роль у дослідженні психології масових вбивств), багато, з його слів, почали підозрювати ще в травні цього року. “Він почав розповідати, що може зайти запросто в свою школу і всіх там покласти”, — сказав сусід стрілка. Ці розмови почалися незабаром після розстрілу, який влаштував 11 травня у казанській гімназії № 175 19-річний Ільназ Галявієв, і Бекмансуров “про Галявієва згадував”.

Журналісти також додали, що: “Чоловік вважає, що мати Бекмансурова „напевно знала“ про плани сина, але вважала за краще не загострювати на цьому увагу. Чи то не хотіла педалювати тему і дратувати зайвими нотаціями сина, чи то жінці просто було ніколи цим займатися. „Вона якийсь великий керуючий працівник“, — стверджує сусід Бекмансурових”.

Зазначимо, що на інформацію журналістів відреагував посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс, написавши в Twitter: “Батько стрілка з пермської школи був найманцем на Донбасі, де вбивав українців. Така ось російська династія”.

Otec střelce z permské školy byl žoldnéřem v Donbasu, kde zabíjel Ukrajince. Taková ruská dynastie.

Контекст

20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню. Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми. Через лічені хвилини з’ясувалося, що стрілок написав листа — маніфест, в якому назвав його оточення “біосміттям” і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім’я “колумбайнера”. Як вдалося з’ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, “зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків”.