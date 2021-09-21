Масове вбивство в університеті Пермі: батько стрілка був найманцем на Донбасі - ЗМІ

ukru
17 березня, 19:38 • 83761 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107919 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165889 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147830 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148886 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159820 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177318 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150054 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159223 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176041 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 121223 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 139120 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91231 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99476 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 84525 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165889 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155336 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252924 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249205 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55416 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65283 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63456 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99406 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110044 перегляди
Актуальне
Масове вбивство в університеті Пермі: батько стрілка був найманцем на Донбасі - ЗМІ

Масове вбивство в університеті Пермі: батько стрілка був найманцем на Донбасі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 46353 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Після масового вбивства в університеті російської Пермі журналісти вивчили сім’ю Тимура Бекмансурова, стрілка, що влаштував бійню в вузі. Як стало відомо з опитувань сусідів, проведеного журналістами видання Znak — батько вбивці працює найманцем і воював на боці бойовиків на окупованій террріторіі Донбасу, пише УНН.

Деталі

“Сусіди Бекмансурових в більшості своїй говорять, що ті жили тихо і майже непомітно. З ними мало хто спілкувався і ще менше тих, хто хоч щось знав про них. Лише один сусід, попросивши попередньо не розкривати його імені, повідомив ряд досить примітних подробиць про цю сім’ю”, — пише видання.

“Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом”, — сказав сусід Бекмансурових.

За його словами, Тимур з дитинства бачив зброю: “декілька батьківських рушниць в цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти”. 38 тис. рублів на рушницю, з якою Бекмансуров прийшов сьогодні до університету, продовжив співрозмовник, дали йому влітку “власні батьки”. “Вони з однокласником Володею їздили влітку усі разом на полігон пристрілювати її”, — додав співрозмовник.

Про те, що Бекмансуров готує “Колумбайн” (термін, що виник за слідами розстрілу в американській школі “Колумбайн” у 1999 році, який грає важливу роль у дослідженні психології масових вбивств), багато, з його слів, почали підозрювати ще в травні цього року. “Він почав розповідати, що може зайти запросто в свою школу і всіх там покласти”, — сказав сусід стрілка. Ці розмови почалися незабаром після розстрілу, який влаштував 11 травня у казанській гімназії № 175 19-річний Ільназ Галявієв, і Бекмансуров “про Галявієва згадував”.

Журналісти також додали, що: “Чоловік вважає, що мати Бекмансурова „напевно знала“ про плани сина, але вважала за краще не загострювати на цьому увагу. Чи то не хотіла педалювати тему і дратувати зайвими нотаціями сина, чи то жінці просто було ніколи цим займатися. „Вона якийсь великий керуючий працівник“, — стверджує сусід Бекмансурових”.

Зазначимо, що на інформацію журналістів відреагував посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс, написавши в Twitter: “Батько стрілка з пермської школи був найманцем на Донбасі, де вбивав українців. Така ось російська династія”.

Otec střelce z permské školy byl žoldnéřem v Donbasu, kde zabíjel Ukrajince. Taková ruská dynastie.

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) September 21, 2021

Контекст

20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню. Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми. Через лічені хвилини з’ясувалося, що стрілок написав листа — маніфест, в якому назвав його оточення “біосміттям” і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім’я “колумбайнера”. Як вдалося з’ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, “зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами