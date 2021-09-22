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Кількість постраждалих у результаті бійні в університеті у Пермі зросла до 43 осіб

Кількість постраждалих у результаті бійні в університеті у Пермі зросла до 43 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кількість постраждалих в результаті стрілянини в Пермському державному національному дослідницькому університеті (ПГНДУ) збільшилася до 43 осіб. У важкому стані перебуває тільки стрілок, якому ампутували гомілку, розповіла міністр охорони здоров’я Пермського краю Анастасія Крутень на засіданні регіонального уряду в середу, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“На сьогоднішній день 43 постраждалих. З них 12 осіб знаходяться у трьох стаціонарах міста Пермі. Важкий тільки один — це стрілок, вчора ввечері була зроблена ампутація гомілки. Стан нестабільний, вкрай важкий. Всі інші 11 осіб знаходяться в задовільному стані, також в задовільному стані і ті, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні”, — розповіла міністр.

Як уточнили ТАСС у пресслужбі регіонального МОЗ, збільшення кількості постраждалих пов’язано з тим, що люди звертаються за медичною допомогою після інциденту. “У них різні несерйозні травми, які не потребують стаціонарного лікування”, — уточнили в відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масове вбивство в університеті Пермі: батько стрілка був найманцем на Донбасі — ЗМІ

Контекст

20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню. Загинули шестеро людей. Через лічені хвилини з’ясувалося, що стрілок написав листа — маніфест, в якому назвав його оточення “біосміттям” і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім’я “колумбайнера”.

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