Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси достигло почти 10,5 тыс. человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23745 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72020 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100501 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126920 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127895 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170493 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121403 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156129 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113231 просмотра
Актуальное
Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси достигло почти 10,5 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси достигло почти 10,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За минувшие сутки в Беларуси подтвердили 873 новых случаев COVID-19. Тем самым общее количество инфицированных в стране составляет 10 тыс. 463 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Беларуси, которые распространил информационный портал "БЕЛТА".

Количество умерших увеличилось на 72 человека, а количество тех, кто выздоровел составляет 1695 человек.

Так, Беларусь уже успела опередить Украину по количеству инфицированных.

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Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в национальном субботнике, участие в котором приняли более 1 тыс. человек. Участники субботника высаживали деревья на территории Национального парка "Припятский" накануне годовщины трагедии на ЧАЭС.

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