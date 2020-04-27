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Кількість інфікованих коронавірусом в Білорусі сягнула майже 10,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. За минулу добу в Білорусі підтвердили 873 нових випадків COVID-19. Тим самим загальна кількість інфікованих в країні становить 10 тис. 463 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Білорусі, які поширив інформаційний портал "БЕЛТА".

Кількість померлих збільшилась на 72 особи, а кількість тих, хто одужав становить 1695 людей.

Так, Білорусь вже встигла випередити Україну за кількістю інфікованих.

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Напередодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв участь в національному суботнику, участь в якому взяли понад 1 тис. осіб. Учасники суботника висаджували дерева на території Національного парку “Прип’ятський” напередодні роковин трагедії на ЧАЕС.

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