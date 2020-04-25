До річниці катастрофи на ЧАЕС Лукашенко висадив сосни у парку "Прип'ятський"

“У двадцятих числах квітня Глава держави за традицією відвідує райони, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Відродженню цих земель завжди приділяється особлива увага і, з огляду на, що в цей раз поїздка Президента співпала з проведенням в країні республіканського суботника, Олександр Лукашенко вирішив взяти участь в роботах на території Національного парку “Прип’ятський”, — йдеться в повідомленні.

Так, для відновлення лісової маси президентська бригада висадила 8 тис. саджанців сосни на площі в півтора гектара.

“Це село, вся ця округа стала моєю маленькою батьківщиною. Дуже багато було крику: все, кидаємо землі, біжимо звідти. Тоді ще я сказав: ні, ми тут будемо з часом жити. І ми стали освоювати землі”, — сказав Лукашенко.

Повідомляється, що з часом ця місцевість була облагороджена, почали відновлювати й інші постраждалі після вибуху на ЧАЕС райони.

Відзначимо, що на відео з суботника видно, що в одному з кошиків у президента сидить білий шпіц. Пізніше він бігає навколо Лукашенко. Повідомляється, що до цього президент з цим собакою помічений не був.

Нагадаємо, що аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Після вибуху реактора формування радіоактивного забруднення природного середовища почалося і на території Білорусі.

З огляду на масштабність і тяжкість наслідків катастрофи на ЧАЕС, Верховна Рада Білорусі в липні 1990 року оголосила територію республіки зоною екологічного лиха.